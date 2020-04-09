Чамзинский район: АО «Лато» участвует в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости»

Одна из задач национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» – оптимизация бизнеса непосредственно на местах, внедрение практики бережливого производства. Именно так пытаются выстраивать деятельность в АО «Лато».

«Сберечь можно все: время, человеческие ресурсы, энергию, производственные мощности и т.д. – уверен директор по персоналу Дмитрий Чингалев. – Причем зачастую для этого не требуются существенные затраты – достаточно изменить и оптимизировать неэффективные производственные процессы. По этому пути мы и решили пойти. В рамках соглашения на нашем предприятии работал бизнес-тренер. На первом этапе была создана рабочая группа, в которую вошли сотрудники предприятия и эксперты федерального центра компетенции. Сделали анализ текущих показателей и определили слабые места, а потом уже был утвержден план изменений».

Так выявили участок производства, шлифовка и покраска фибролистов как наиболее затратный и требующий доработок. В целях усовершенствования процесса данного производства наметили свыше двух десятков пунктов, по которым и строится производственный процесс. Параллельно идет обучение – от руководства до персонала. Одновременно с этим сотрудники проходят курсы повышения квалификации в ФЦК, чтобы затем стать внутренними тренерами. Именно они будут следить за реализацией принципов бережливого производства по завершению проекта.

«Как справедливо отметил в своем Послании В.В. Путин, сегодня промышленные предприятия должны быть не только работодателями, но и выполнять функции обучающих центров, где сотрудники повышают квалификацию и получают дополнительное образование», – отметил Чингалев.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.