Что посмотреть в Саранске за один день

Древнейшим городом в Среднем Поволжье и одновременно с этим столицей Мордовии является город Саранск. Датой образованию города считается 1641 год, когда в укрепленной линии на Атемарской засечной черте появилась потребность в крепости военного назначения. Сегодня Саранск известен своими культурными и спортивными объектами. Приезжих и гостей столица Мордовии радует чистыми и ухоженными улицами, городскими парками и театрами, где целыми семьями проводят свободное время. Какие места рекомендуются к посещению в первую очередь туристам?

Что посмотреть в Саранске за одни сутки?

Не большего одно дня займет просмотр и посещение всех старейших храмов города. Сюда относится самое старое архитектурное сооружение Саранска – собор св. Иоанна Богослова. Монастырь, расположенный в десяти минутной удаленности от центра Саранска, поражает своей необычной атмосферой, уютом и безмятежностью. В нем монахи проводят экскурсии, а в трапезной монастыря можно здорово перекусить.

Краеведческий музей имени Воронина считается старейшим из культурных учреждений. В нем археологическая коллекция состоит из 26 тысяч экспонатов. Музей станет интересным для тех, кто желает ознакомиться со скелетом пещерного медведя и костями мамонта. Здесь также можно ознакомиться с коллекцией оружия, включая мечи 11 века. Детям понравится экспозиция живой природы, а коллекционерам изделия древних ювелиров и средневековые монеты.

Мордовия Арена

Уникальным сооружением, специально возведенным к Чемпионату Мира по футболу, является «Мордовия Арена». Для любителей футбола и спорта в целом посещение стадиона, состоящего из двухэтажного цоколя, обязательно. На этой арене выступает местный футбольный клуб, поэтому можно даже попасть на стадион и стать зрителем футбольного поединка, максимально погрузившись в неповторимую атмосферу. Если вам больше по душе не спортивные, а азартные игры, здесь собраны лучшие онлайн-казино для игры на рубли.

Площадь тысячелетия

Одной из главных достопримечательностей города выступает центральная площадь Саранска, известная еще как «Площадь тысячелетия». Она была открыта в годовщину единства мордовского народа со всеми народностями РФ. Территория площади уложена разноцветной брусчаткой с национальным орнаментом. Здесь много насаждений, скамеек. На площади можно повстречать цветомузыкальный фонтан.

Музей народной культуры

В старинном здании начала 20 века находится музей народной культуры города Саранск. В нем собраны исторические предметы быта, сельскохозяйственные орудия. И взрослые, и дети могут ознакомиться с увлекательными программами, направленными на сохранение населением исторического и культурного наследия. В общем, достойное место для посещения, если вы оказались в столице Мордовии.

Другие интересные места

В 1974 году на холме с видом на центр Саранска был возведен памятник Емельяну Пугачеву, а перед железнодорожным вокзалом красуется памятник героям-стратонавтам. Еще один часто посещаемый приезжими объект – памятник семье. Собой представляет рядом идущую семью, находится на площади перед кафедральным собором. Одно из излюбленных мест среди молодоженов.

В центре города находится комплекс «Белый медведь». Его площадь составляет свыше 1500 квадратных метров. В нем есть рестораны, пивные пабы, караоке и летняя площадка, бильярд и боулинг. Жизнь в комплексе кипит даже в ночное время суток. Если есть желание весело провести время, то «Белый медведь» обязателен к посещению в Саранске.