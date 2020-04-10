Ардатовский район: к Интернету подключат 24 социальных объекта

В районах Мордовии реализуется национальный проект «Цифровая экономика».

В этом и 2021 году в Ардатовском районе доступ к высокоскоростному Интернету получат 24 учреждения. В первую очередь это школы, ФАПы и сельские администрации. Работы будут вестись в Ардатове, Тургеневе, поселках Октябрьский и Лесозавод, а также в Каласеве, Кечушеве, Куракине, Низовке, Урусове, Редкодубье, Баеве и Кученяеве. Для этого компания «Ростелеком» планирует построить более 40 км волоконно-оптических линий связи.

В прошлом году скоростным Интернетом были обеспечены 15 социальных объектов. Это Чукальская, Лесозаводская и Станционная основные школы, детский дом-школа и школа для детей с нарушениями зрения, три сельских администрации: в Чукалах, Куракине и пос. Ст. Ардатов, а также семь ФАПов.

По проекту скорость доступа в глобальную сеть для городских школ составляет до 100 Мбит/c, для сельских - до 50 Мбит/c, для ФАПов и администраций - до 10 Мбит/c.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.