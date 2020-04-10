На уникальном федеральном портале «Карта героев» появились 75 историй Победы

На федеральном портале «Карта героев» зажглись красные звёзды – здесь появились 75 публикаций о Великой Отечественной войне. Это самые волнующие, мощные и сильные истории героизма нашего народа, пережившего войну. Создатели портала http://kartageroev.ru – команда проекта «Подвиги обычных людей» из Саранска. Акция посвящена 75-летнему юбилею Великой Победы.

Уникальный интерактивный портал о подвигах обычных людей «Карта героев» был запущен 20 февраля. Сайт создан и наполняется сотрудниками автономной некоммерческой организации «Подвиги» при поддержке Фонда президентских грантов. Сегодня на карте размещены более 1500 историй, к концу года их будет более 8 000.

В обычном режиме работы на портале размещаются не только истории военных подвигов, но и любые другие героические истории. К юбилею Великой Победы создатели проекта решили напомнить о том, как важно сохранить память о войне для будущих поколений.

Первые месяцы работы портала уже показали, что пользователи чаще всего готовы писать о своих родственниках, прошедших Великую Отечественную войну. Именно их граждане России готовы назвать своими героями.

Редакция проекта решила напомнить подписчикам истории Александра Матросова, Зои Космодемьянской, Алексея Маресьева, Зинаиды Туснолобовой, Юрия Левитана, защитников городов-героев, детей-героев, сынов полка, тружеников тыла, командиров и рядовых.

Среди этих известных историй – история уроженца Саранска Владимира Сущинского. Военный кинооператор, по его словам, делал «кинорепортажи из земного ада», превращая атаки и солдатский быт в произведение искусства. Кинооператор следовал за Волховским, Ленинградским, 4-м и 1-м Украинским фронтами. Снятые им кадры вошли в выпуски киножурналов, спецвыпуски и хронику. Документальный фильм «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой», смонтированный из материалов группы, в которой работал Владимир, в 1943 году удостоился премии «Оскар». Владимир Сущинский погиб в 1945 году с камерой в руках на съёмках боя в предместьях города Бреслау. Камера, упавшая вместе с оператором, продолжала снимать…

«Карта героев создана для того, чтобы объединить жителей нашей страны. И в преддверии нашего самого главного праздника она действительно объединит всю Россию. У нас нет ни одной семьи без героя – наши прадеды заплатили за Победу страшную цену, а сама победа стала возможной благодаря смелости, доблести и мужеству каждого! – говорит директор АНО «Подвиги» Наталья Широкова. – Каждый день мы рассказываем в своем проекте сильные, добрые, поучительные, вдохновляющие истории. Но есть особые истории-маяки про людей, чей подвиг вызывает преклонение. Мы, конечно, хотим, чтобы о ветеранах помнили круглый год, а на героев равнялись ежедневно. Вот поэтому наша Карта должна хранить такие истории постоянно! Человек, прочитавший на нашем портале историю, например, Зои Космодемьянской, может вдохновиться и сделать достоянием страны и историю своей семьи. Так будет достигнута главная цель нашего проекта».

Разместить свою историю на сайте может каждый посетитель портала, нажав на кнопку «Добавить героя». Перед этим пользователь должен проверить в строке поиска или с помощью фильтров, что упоминаемого им героя нет в базе. К тексту можно приложить фото и видео. Достоверность историй будут проверять редакторы проекта. Также посетители портала могут отредактировать уже размещенную на сайте историю, добавив в неё больше фактов. Такая возможность совместной работы делает проект по-настоящему народным.

АНО «Подвиги» представила проект «Карта героев» на конкурс Фонда президентских грантов в 2019 году и получила на реализацию проекта 5 239 486 рублей. Команда проекта надеется, что читатели захотят поделиться собственными уникальными историями и рассказать о героях своей семьи.