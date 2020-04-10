Мэр Саранска призвал горожан отпраздновать Пасху дома

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев призвал горожан в день Пасхи остаться дома.

Градоначальник отметил, что в текущих условиях скопление большого количества людей в храмах ни к чему хорошему не приведет.

Оперативный штаб по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Саранска принял решение на Пасху отменить традиционную перевозку автобусами горожан от автовокзала до городских кладбищ и на территории кладбища №4. Также не будет организована доставка граждан после торжественного богослужения.

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Источник: adm-saransk.ru