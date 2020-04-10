Народные приметы на 11 апреля подскажут, следует ли готовиться к жаре

Народные приметы на 11 апреля подскажут, наступит ли в ближайшее время жара.

Несколько веков назад в народной среде было принято доверять примете, которая гласит, что облака, быстро бегущие в одну сторону в одиннадцатый день второго месяца весны, являются предвестниками того, что в ближайшее время установится жарка погода.

Также в былые времена люди верили в то, что обилие березового сока, имеющее место в первой половине второго месяца весны, свидетельствует о том, что в период с июня по август часто будут идти дожди.

Ранний гром в этот день народные приметы называют предвестником скоро наступления холодов.