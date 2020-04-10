В Удмуртии задержаны «подражатели» организаторам казино из Мордовии

В ходе работы по делу о незаконных казино в Мордовии следователи обнаружили еще одну крупную преступную группу. В нее входили теневые «игроки», а возглавлял ее некто Ибрагимов. Злоумышленники орудовали в Удмуртии по той же схеме, что и предполагаемая «фирма» Еркова в Мордовии.

Новое уголовное дело было заведено по аналогичным статьям УК РФ. Возбудили его те же следователи из управления Южного округа Москвы. Согласно официальной версии, члены удмуртской организованной преступной группировки тоже использовали универсальные терминалы для приема платежей. Вся техника была подключена к Интернету и использовалась в качестве слот-машин, то есть, по сути, организаторы предоставляли доступ к онлайн-казино. Самыми распространёнными в Рунете считаются Азино777 и Вавада Казино, поэтому скорее всего именно к ним подключались терминалы. Злоумышленники вели свой промысел в течение целого года — с осени 2017 по осень 2018 года.

На прошедшей неделе состоялось объединение обоих уголовных дел в единое делопроизводство. Все фигуранты получили при том еще одну статью — за легализацию незаконно нажитой прибыли (ст.174.2 ч.4 УК РФ).

Все без исключения задержанные виновными себя не признают и отказываются давать показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции. Адвокаты обвиняемых настаивают на том, чтобы из материалов уголовного дела было исключено обвинение в организации преступного сообщества и участии в незаконной деятельности. Эти статьи защита считает «излишне вмененными». Адвокат Еркова Руслан Голенков утверждает, что его клиент не был лично знаком ни с кем из участников предполагаемого ОПС. Он вел работу только с сотрудниками своей компании, которые продавали многофункциональные платежные терминалы. А про бизнесмена Горлышкина из Саранска московский предприниматель узнал якобы только от следователей.

Каждая фирма, упоминаемая в материалах следствия, вела свой собственный бизнес без какой-либо привязки к компании Сергея Еркова. Одни поставляли товар, другие его приобретали. Адвокат напомнил о последних инициативах в законодательстве, согласно которым применять статью об организации ОПС в отношении предпринимателей нельзя. Однако следствие игнорирует этот запрет и продолжает настаивать на том, что задержанные виновны в совершении особого тяжкого преступления, предусмотренного ст.210 ч.1.

Господин Голенков отметил, что из-за необоснованного обвинения всех фигурантов продержали под арестом в течение 21 месяца. И только позже к ним применили одну из наиболее облегченных мер пресечения — запрет на совершение конкретных действий. Также адвокат указал, что его подопечный был лишен свободы вплоть до конца лета 2018 года. В течение этого периода, по версии обвинения, функционировало ОПС.

Напомним, что в ходе дела были арестованы принадлежащие Еркову фирмы — ООО «Даниловский» и ООО «Речники». В результате бизнес трех десятков предприятий оказался парализован. Все они были арендаторами помещений, принадлежащих вышеуказанным ООО. Имущество было арестовано под предлогом того, что свои бизнес-центры Ерков открыл на деньги, полученные противозаконным способом. Но предприниматель приобрел их еще в 2014 году, до момента организации ОПС.

Голенков настаивает на полной невиновности своего клиента. А насчет обнаружения терминалов с установленными на них программами адвокат заявил, что самих азартных игр обнаружено не было. Изъятые же оперативниками комплектующие, по мнению юриста, к игорному оборудованию не относятся.