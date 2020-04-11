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Народные приметы на 12 апреля подскажут, будет ли лето коротким

Народные приметы на 12 апреля подскажут, будет ли лето коротким

Народные приметы на 12 апреля помогут узнать, будет ли грядущее лето коротким.

Несколько столетий назад люди, которые регулярно следили за состоянием окружающей среды и выявляли закономерности изменения погоды, сформулировали своего рода метеорологическое правило, гласящее, что одуванчики, цветущие в двенадцатый день апреля, являются предвестниками короткого лета.

Птицы, которые в этот день сооружают гнезда на южной стороне домов и деревьев, в былые времена воспринимались в качестве сигнала о холодном лете.

Также несколько веков назад люди верили в то, что дождливый апрель предвещает хороший урожай грибов летом.  