Народные приметы на 13 апреля подскажут, следует ли готовиться к дождям

Народные приметы на 13 апреля помогут определить, будет ли в ближайшее время наблюдаться дождливая погода.

В былые времена существовало поверье, которое гласит, что ясное небо и отсутствие ветра в тринадцатый день второго месяца весны следует воспринимать в качестве своего рода предупреждения о том, что в ближайшие дни будет иметь место дождливая погода. Также указанная метеорологическая обстановка народными приметами трактуется в качестве предвестника теплого лета.

Обилие березового и кленового сока в первой половине апреля люди, жившие несколько веков назад, называли сигналом о том, что последние дни данного месяца будут теплыми.

Дождь, имеющий место утром 13 апреля, в былые времена люди называли предвестником лета, которое будет отличаться частыми дождями.