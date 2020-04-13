Энергетики филиала Мордовэнерго ПАО «МРСК Волги» приступили к ликвидации последствий непогоды

Персонал филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Мордовэнерго» восстанавливает электроснабжение потребителей, нарушенное из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных сильным снегопадом и усилением северного ветра с порывами до 15-20 м/с.

В результате инцидента частично ограничено электроснабжение потребителей в Кочкуровском, Большеберезниковском, Атяшевском и Чамзинском районах республики Мордовия.

Часть потребителей уже запитана по резервным схемам действиями оперативного персонала. В работах задействованы 32 аварийно-восстановительные бригады, в составе которых 103 человека, 36 единиц техники и 8 резервных источников снабжения электроэнергией. Работы осложняются сложными метеорологическими условиями. Однако энергетики прикладывают все усилия для полного восстановления электроснабжения всех отключенных потребителей.

Специалистами «Мордовэнерго» организован постоянный мониторинг оперативной обстановки и учащенный контроль оборудования подстанций и участков воздушных линий в зоне эксплуатационной ответственности. Все работы ведутся под руководством специально созданного Штаба.

Энергетики предупреждают жителей об опасности приближения к оборванным проводам. О случаях обрывов проводов в целях скорейшего восстановления электроснабжения необходимо сообщать по телефону «горячей линии» «Россети Волга» 8 800 775 16 42, а также на портал «Светлая страна» (светлаястрана.рф).