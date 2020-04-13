Ичалковский район: в ЦРБ поступил мобильный фельдшерско-акушерский пункт

В Ичалковскую ЦРБ поступил новый мобильный фельдшерско-акушерский пункт. В передвижном ФАПе есть все, что найдется в обычном медпункте – от стетоскопа до переносного аппарата искусственной вентиляции легких. На приеме пациенты смогут за несколько минут узнать уровень сахара, гемоглобина и холестерина в крови, пройти ЭКГ. Сдать другие анализы можно будет без поездки в поликлинику: для транспортировки биоматериала в медпункте на колесах есть небольшой холодильник.

Ходовыми характеристиками «ПАЗ» с медицинской «начинкой» не сильно отличается от пассажирских собратьев. Механическая 4-ступенчатая коробка передач, максимальная скорость – 120 км/ч, однако фактический максимум – 80. Простая надежная машина должна прослужить долго.

Сейчас в районе работают 23 стационарных фельдшерско-акушерских пункта. Мобильный ФАП, в первую очередь, будет обслуживать те села и деревни, в которых своих медпунктов нет.

«К примеру, это Новые Ичалки, Протасово, Калыша, ряд других, – говорит главный врач районной больницы Ю.В. Шалятов. – Кроме того, принимать пациентов в передвижном ФАПе смогут не только фельдшеры, но и врачи поликлиники. Жители отдаленных сел получат возможность без поездки в Кемлю попасть на прием к тому или иному специалисту, пройти диспансеризацию или профосмотр. Правда, сейчас, с учетом ситуации, сложно сказать, когда и как именно заработает передвижной медпункт. Но надеюсь, что это произойдет как можно скорее».

Мобильный ФАП в районе появился в рамках развития системы первичной медико-санитарной помощи нацпроекта «Здравоохранение». Стоимость медпункта на колесах – почти 6,7 млн руб.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.