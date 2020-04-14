Атяшевский район: модельная библиотека работает под хештегом #домалучше

С 2019 года Атяшевская детская библиотека работает в новом – модельном формате. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Культура» в районе.

В обычное время к услугам посетителей представлены комфортные условия для интересного семейного досуга: новые информационные ресурсы, доступ в Интернет, WI-FI, компьютеры и т.д. Есть возможность бесплатно читать и скачивать книги из электронной библиотеки «ЛитРес».

Технологии позволяют сотрудникам не расставаться со своими любимыми читателями и в период пандемии. Работая под хештегом #домалучше они ежедневно на своих страничках в соцсетях публикуют интересную информацию о писателях и поэтах, иллюстраторах, новинках литературного мира.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.