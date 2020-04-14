Национальный проект «Образование». Региональный проект «Успех каждого ребенка»

В рамках реализации регионального проекта в 2020 году планируется внедрение системы персонифицированного учета дополнительного образования детей в Ардатовском, Атюрьевском, Большеберезниковском, Большеигнатовском, Дубенском, Кадошкинском, Кочкуровском, Темниковском, Теньгушевском, Ельниковском и Лямбирском районах.

Будут отремонтированы спортивные залы в Красинской школе Дубенского района, Тарханско-Потьминской школе Зубово-Полянского района, Кочетовской школе Инсарского района, Краснопресненской школе Ковылкинского района, Пятинской школе Ромодановского района, Ромодановской СОШ № 3, Старошайговской СОШ № 2, Теньгушевской школе.

Планируется создание детского технопарка «Кванториум» в г. Рузаевка.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.