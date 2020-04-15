Ковылкинский район: дорогу Рузаевка – Ковылкино отремонтируют

В ближайшие годы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ковылкинском районе капитально отремонтируют около 100 км дорожного полотна.

В первоочередных планах – ремонт одного из самых важных участков районной трассы Рузаевка – Ковылкино протяженностью более 10 км. Эта дорога считается наиболее опасной, так как на ней наблюдается колейность и выбоины дорожного полотна. Приведение ее в должное состояние – одна из первостепенных задач для районной администрации.

Большой объем работ запланирован в селах района. В проекте капремонта участок дороги Красная Пресня – Первомайский – Новая Толковка – Мамолаево – Старая Рябка.

В 2023 году в районе будет отремонтирована дорога от п. Силикатный до с. Мамангино, затем дорога по направлению Ковылкино – Краснослободск – Ельники.

Ремонт дорог будет проведен в селах Старое Аллагулово, Старое Дракино, Мордовский Шадым, Янг. Майдан, Волгапино, Покровск, Бранчеевка, Станция Самаевка.

Отремонтированным дорогам уже радуются жители Токмовского, Изосимовского и Рыбкинского сельских поселений. На очереди еще десятки сельских улиц и межпоселковых дорог.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.