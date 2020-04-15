Национальный проект «Экология». Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

Главная цель проекта – организация в Мордовии эффективной системы обращения с отходами производства и потребления.

В 2020 году планируется заключение концессионного соглашения по созданию и эксплуатации межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Мордовии. Будут запущены новые мощности по сортировке и утилизации твердых коммунальных отходов.

Создание объектов по обработке, переработке и утилизации ТКО в республике позволит в значительной мере сократить негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, эти меры предполагают создание дополнительных рабочих мест.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.