Народные приметы на 16 апреля подскажут, ухудшится ли в ближайшее время погода

Народные приметы на 16 апреля помогут узнать, будет ли на протяжении ближайших дней наблюдаться неблагоприятная метеорологическая обстановка.

Длительные раскаты грома, которые слышны в шестнадцатый день второго месяца весны, народные приметы называют предвестником того, что на протяжении нескольких ближайших дней будет иметь место плохая погода.

Дождь 16 апреля люди, жившие в былые времена, называли сигналом о том, что вторая половина весны будет сопровождаться частыми осадками и низкой температурой воздуха.

Обилие березового сока в апреле является предвестником дождливого лета.