Китайское зеро. Что происходит в игорной зоне Приморья

Хотя туристы из азиатских стран не являются доминирующей группой клиентов в казино, функционирующем в игорном кластере «Приморье», именно они в значительной степени формируют прибыль заведения. Китайцы являют собой очень азартных игроков, но последние недели их почти не видно в местных залах за рулеткой и карточными столами. Представитель Tigre de Cristal сообщил, что организация имеет необходимые ресурсы, чтобы преодолеть неблагоприятную ситуацию из-за отсутствия традиционной клиентуры.

Статистика говорит о том, что 35% посетителей игорного заведения – это азиаты. Остальные 65% приходятся на российских поклонников азартных развлечений. При такой расстановке удивительно то, что 90% прибыли клубу приносят именно гости из Азии (чаще всего китайцы).

Распространение коронавируса крайне негативно сказывается на доходности игорного кластера в Приморье. За первые 6 месяцев 2019 года владельцы компании Summit Ascent, которой принадлежит единственное местное казино, смогли увеличить прибыльность зала с $2,6 млн до $43 миллионов. В целом выручка организации возросла на 37% и составила $257 млн. Эксперты подсчитали, что доля игорного бизнеса в этом «пироге» составляет $154 миллиона.

Стилианос Тсифетакис, занимающий пост исполнительного директора в ООО «Джи1 Интертейнмент», рассказал журналистам следующее: «После приостановки авиарейсов из северо-восточного азиатского региона приморский игорный кластер лишился множества клиентов из Китая, дававших основную прибыль казино. Ситуация пока не критична, ведь зима всегда была промежуточным сезоном, сопровождавшимся падением доходов. Правда, виртуальные заведения напротив в данный момент наблюдают рост. К примеру, среднее число клиентов, получивших бездепозитный бонус за регистрацию в Vavada Casino увеличилось примерно на 45%.

Коронавирус был бы значительно страшнее для казино, если бы эпидемия разразилась летом, когда идет основной поток клиентов. Пока мы не можем сказать ничего определенного касательно финансовых последствий для компании. Если эпидемиологическая обстановка стабилизируется, то в течение нескольких месяцев туристический поток должен восстановиться до привычного объема. Пока говорить о таких позитивных переменах рано, нам приходится строго контролировать расходы, использовать консервативные модели финансовой политики. Можем заверить, что у нас есть приличный запас ресурсов, чтобы справиться с неблагоприятной ситуацией».

Тсифетакис также добавил: «Наша компания располагает диверсифицированной базой клиентов, что позволяет нам не зависеть всецело от какого-то одного сегмента аудитории. Мы знаем о том, что есть множество клиентов, которые запланировали приезд, но пока решили повременить с путешествием из-за проблем с коронавирусом.

Мы, конечно, ждем, когда завершится этот трудный период. Думаю, как только ситуация войдет в привычное русло, можно ждать стремительного восстановления гостевого потока из КНР в местный развлекательный комплекс».

Прокомментировала ситуацию и гендиректор «Корпорации развития Приморского края», Ольга Сун-жаю: «Приморский игорный кластер ориентирован преимущественно на граждан КНР, которые, как известно, отличаются беспримерным азартом и всегда оставляют в казино большие суммы.

Сейчас количество гостей из Китая значительно упало, но говорить о бедственном финансовом положении из-за этого пока рано. Граждане РФ, Японии и Кореи продолжают пользоваться услугами местного казино, что позволяет заведению продолжать работать с прибылью. На объеме налоговых поступлений уменьшение количества китайских посетителей тоже не должно сильно отразиться, так как в Российской Федерации не взимается налог с выигрыша клуба. У нас есть строящиеся объекты, где работают китайцы. Из-за усилившихся мер безопасности некоторые граждане КНР не смогли попасть на площадки. Это не представляет проблемы, так как мы всегда можем воспользоваться услугами местных подрядчиков, если инвестору будет грозить срыв сроков.

В целом надеемся на быструю стабилизацию ситуации в Приморском крае и полноценное восстановление экономических и туристических связей с Китаем. Мы не хотим переориентировать казино на обслуживание исключительно российских клиентов. Приучать местных жителей к азартным играм ни к чему. В приоритете продолжат оставаться туристические потоки из Азии, в первую очередь государств АТР, а также стран, гражданам которых не требуется виза для временного нахождения на территории Российской Федерации».