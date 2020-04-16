Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink

Видеосервис Wink компании «Ростелеком» представляет рейтинг просмотров за третью неделю (6–12 апреля 2020 года) после усиления мер по изоляции людей дома. Просмотр ТВ и киносериалов, в том числе на дополнительных экранах, продолжает расти и это помогает людям не чувствовать себя в культурной и информационной изоляции.

Предпочтения пользователей продолжают меняться. Усиливается тенденция прошлой недели, когда был зафиксирован рост спроса на образовательный и развивающий контент, прежде всего в категориях фитнес, школьные видеоуроки и кулинария. Потребление этого контента стало настолько заметным, что он вынесен в отдельный рейтинг. Событием прошлой недели стал живой онлайн-концерт Полины Гагариной, который эксклюзивно показывал Wink. Его посмотрели с 530 000 устройств, включая телевизоры, смартфоны, планшеты, ноутбуки.

Интересные различия отмечены в просмотре российских и зарубежных сериалов. Среди российских лидируют добрые семейные истории для разных возрастов, например, «Сваты» или «ИП Пирогова». А из зарубежных сериалов в топе хорроры и криминал, такие как «Ходячие мертвецы» и «Во все тяжкие».

Среди российских фильмов в число лидеров попала комедия «Я худею», что, возможно, отражает озабоченность зрителей своей физической формой в условиях изоляции.

Более 70% новых подписчиков Wink выбирают тарифный план «Трансформер», который появился только в конце марта. «Трансформер» — это тариф, который пользователь может собрать как конструктор в соответствии со своими интересами: выбрать и платить только за тот контент, который он реально смотрит. Причем в пакет уже включена большая коллекция российского и мирового кино и сериалов. За 299 рублей в месяц подписчик получает возможность пользоваться всеми сильными сторонами интерактивного ТВ и онлайн-кинотеатра одновременно.

На прошедшей неделе подписчики «Трансформера» особенно активно смотрели киноканалы («Дом кино», Sony Sci-Fi, Paramount Channel). А вот спортивный контент, вопреки прошлым трендам, оказался в аутсайдерах. И это не удивительно — единственным чемпионатом в прямом эфире была Высшая лига Беларуси по футболу. Зрители-болельщики предпочли переключиться на другие виды спорта и смотрели в Wink архив лучших боев UFC.

Топ-5 российского кино:

1 (1). «Лед 2»;

2 (2). «Союз спасения»;

3 (4). «Вторжение» (2019);

4 (-). «Балканский рубеж»;

5 (-). «Я худею».

Топ-5 российских сериалов:

1 (1). «Корни»;

2 (-). «Молодежка»;

3 (-). «Сваты»;

4 (-). «Ивановы-Ивановы»;

5 (-). «ИП Пирогова».

Топ-5 мультфильмов:

1 (-). «Приключения Ам Няма»;

2 (1). «Маша и Медведь»;

3 (-). «Вспыш и чудо-машинки»;

4 (-). «Тайная жизнь домашних животных»;

5 (-). «Камуфляж и шпионаж».

Топ-5 видеоконтента в образовании, развитии, культуре:

Полина Гагарина, живой онлайн-концерт 10 апреля 2020 года; Группа «Ария», запись живого онлайн-концерта от 3 апреля 2020 года; «Лицей. Школьная программа» (онлайн-уроки для 5–11 классов); «Онлайн-тренировки. UFC GYM»; «Кулинарный поединок с Джейми Оливером».

Топ-5 зарубежного кино:

1 (2). «Джентльмены»;

2 (-). «Только ты»;

3 (4). «Джон Уик 3»;

4 (3). «Бладшот»;

5 (-). «Ford против Ferrari».

Топ-5 зарубежных сериалов:

1 (1). «Ходячие мертвецы»;

2 (-). «Во все тяжкие»;

3 (2). «Друзья»;

4 (-). «Сопрано»;

5 (4). «Как я встретил вашу маму» (в переводе Кураж-Бамбей).

В скобках указано место в топ-5 на предыдущей неделе.

Видеосервис Wink 16 марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. В Wink можно бесплатно смотреть пять лучших телеканалов о культуре и искусстве (Mezzo, Mezzo live HD, «Театр», Museum, iConcerts). Позднее в открытый доступ добавили дополнительный видеоконтент для саморазвития и обучения: фитнес-тренировки, кулинарные курсы, уроки школьной программы, видео-путешествия и экскурсии, спектакли, музеи и концерты.

Wink — цифровой видеосервис, который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).