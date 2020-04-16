Рузаевский район: на время режима самоизоляции расширены цифровые сервисы

В Рузаевском районе активно реализуется национальный проект «Цифровая экономика РФ». В его рамках филиал ПАО «Ростелеком» подключает к высокоскоростному интернету социально-значимые объекты. Быстрый доступ ко всемирной паутине в прошлом году получили две городские и восемь сельских школ, ФАПы в Болдово и Сузгарье, а также работники шести администраций сельских поселений. Планируется построить еще 39 км волоконно-оптических линий связи.

Кроме этого, компания участвует в федеральной программе устранения цифрового неравенства. Возможность бесплатно выходить в сеть уже получили более 160 тысяч жителей районов Мордовии. Благодаря проекту сельчане могут наравне с горожанами пользоваться порталом госуслуг, записываться на прием к врачам с помощью электронной регистратуры, оплачивать счета онлайн, использовать образовательные интернет-ресурсы. К новой инфраструктуре связи имеют возможность подключиться социальные и коммерческие организации. Всего по данной программе компания подключила 188 точек Wi-Fi. До конца этого года они заработают еще в 14 селах республики.

Серьезные изменения в работу внесли карантинные мероприятия, связанные с угрозой распространения коронавируса. Технические специалисты трудятся в режиме повышенной готовности. Сегодня большинство людей остается дома, нагрузка на провайдера увеличилась в десятки раз. Скорость домашнего интернета поднялась до максимально технически возможных уровней без изменения тарифного плана и дополнительной платы.

Для корпоративных клиентов предоставлены более широкие возможности решать любые вопросы удаленно. В рамках действующих пакетов добавлены дополнительные минуты и гигабайты без увеличения стоимости. В условиях режима всеобщей самоизоляции больше всего страдает малый и средний бизнес. Им также как и частным клиентам, даже в случае несвоевременной оплаты, компания не будет блокировать услуги связи до 30 апреля. Абонентам стационарных и мобильных телефонов введен ряд привилегий. Это отложенный платеж, разблокировка счетов за долги, бесплатные звонки внутри сети и другие возможности. Обладателям телевизионных приставок открыт бесплатный доступ к большому количеству фильмов, сериалов, детских видео, к образовательным контентам и электронным библиотекам. То, что раньше было по подписке, в условиях самоизоляции можно смотреть и читать без ограничений.

Компанией предприняты меры по обеспечению здоровья и безопасности всех работников. Они снабжены средствами индивидуальной защиты, в производственных помещениях регулярно проводится дезинфекция. Большинство специалистов трудится удаленно.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.