Народные приметы на 17 апреля подскажут, будут ли ближайшие дни дождливыми

Народные приметы на 17 апреля помогут узнать, следует ли готовиться к дождям.

В былые времена существовало поверье метеорологической направленности, которое гласит, что северный ветер, имеющий место в семнадцатый день апреля, является предвестником того, что в течение ближайших дней выпадут осадки в виде дождя.

Золотисто-розовый окрас неба, наблюдающийся ранним утром 17 апреля, народные приметы называют своего рода сигналом о том, что в ближайшее время будет иметь место хорошая метеорологическая обстановка.

Если в первой половине апреля береза распустилась раньше ольхи, летом будет наблюдаться засуха.