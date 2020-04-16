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Народные приметы на 17 апреля подскажут, будут ли ближайшие дни дождливыми

Народные приметы на 17 апреля подскажут, будут ли ближайшие дни дождливыми

Народные приметы на 17 апреля помогут узнать, следует ли готовиться к дождям.

В былые времена существовало поверье метеорологической направленности, которое гласит, что северный ветер, имеющий место в семнадцатый день апреля, является предвестником того, что в течение ближайших дней выпадут осадки в виде дождя.

Золотисто-розовый окрас неба, наблюдающийся ранним утром 17 апреля, народные приметы называют своего рода сигналом о том, что в ближайшее время будет иметь место хорошая метеорологическая обстановка.

Если в первой половине апреля береза распустилась раньше ольхи, летом будет наблюдаться засуха.    