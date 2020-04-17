Большеберезниковский район: идет ремонт сельского клуба в Паракине

Капитальный ремонт Паракинского сельского клуба проходит в рамках реализации национального проекта «Культура». Завершение работ ожидается летом.

Вот что об этом говорит начальник отдела культуры, спорта и делам молодежи А.Е. Губанищев:

– Благодаря спонсорской помощи предпринимателя, руководителя мордовской региональной общественной организации развития сельских территорий «Новое село» Е.Е. Ледяйкина была изготовлена проектно-сметная документация, которую поддержало Министерство культуры Мордовии, затем она прошла конкурсный отбор в Министерстве культуры России. Подрядчик определился, работы начаты. За 6 месяцев, а это в июне-июле, планируется завершить капремонт полностью. Общая стоимость объекта составляет 6 млн 469 тыс. 748 руб.

К настоящему времени произведен демонтаж окон, дверей, полов в актовом зале, фойе, кабинетах. Также подведен водопровод, канализационная система, смонтировано отопление. Можно сказать, процентов на 30 работы уже сделаны.

Архитектурных изменений не планируется. Клуб будет сохранен в прежнем виде.

Мы планируем разместить здесь библиотеку, которая сейчас располагается в старом детском саду. В перспективе есть возможность участия в проекте «Модельная библиотека». С учетом этого сельский клуб станет настоящим культурным комплексом Паракинского сельского поселения.

Помимо капремонта в текущем году в рамках партийного проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Малая Родина» будет получено оборудование на сумму 1,5 млн руб. Клуб будет оснащен светом, звуком, одеждой для сцены, видеопроекционным оборудованием, фотоаппаратурой и, конечно, мебелью для кабинетов. Планируется также пошив сценических костюмов для артистов.

Кроме Паракинского клуба в рамках этого же проекта будет произведен ремонт кровли клуба в Симкине. Стоимость работ составляет 500 тыс. руб.

Ну и, конечно, мы не оставляем мечту о кинозале в КДЦ. Собираем пакет документов для участия в конкурсном отборе Фонда кино на создание малого кинотеатра на 40 мест.





Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.