Национальный проект «Демография». Региональный проект «Спорт – норма жизни»

В рамках реализации регионального проекта в 2020 году продолжится создание центров тестирования ГТО, оборудованных малыми спортивными площадками, в Ардатовском, Атяшевском, Большеигнатовском, Краснослободском и Рузаевском районах.

Запланировано приобретение спортивного оборудования для СШОР по хоккею.

По результатам конкурса на получение грантов некоммерческими организациями, реализующими проекты в сфере физической культуры и спорта, субсидия предоставлена НП «Межрегиональный центр подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия», региональному отделению Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ России»; Ассоциации граждан пожилого возраста РМ «ЗОЖ», РОО «Олимпийский совет Республики Мордовия».

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.