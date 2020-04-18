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Народные приметы на 19 апреля подскажут, будет ли летом засуха

Народные приметы на 19 апреля подскажут, будет ли летом засуха

Народные приметы на 19 апреля помогут определить, будет ли грядущим летом наблюдаться засуха.

Несколько столетий назад в народной среде было принято верить примете, согласно которой утки, гнездящиеся в девятнадцатый день второго месяца весны в местах, где имеется доступ к воде в больших объемах, являются предвестникам засушливого лета.

Туман, наблюдающийся утром 19 апреля, народные приметы трактуют в качестве сигнала о том, что до конца месяца не будет дождей.

Ветреная погода в рассматриваемый день огорчала крестьян, живших несколько веков назад, поскольку они верили в то, что подобная метеорологическая обстановка сулит плохой урожай.   