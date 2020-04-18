Народные приметы на 19 апреля подскажут, будет ли летом засуха

Народные приметы на 19 апреля помогут определить, будет ли грядущим летом наблюдаться засуха.

Несколько столетий назад в народной среде было принято верить примете, согласно которой утки, гнездящиеся в девятнадцатый день второго месяца весны в местах, где имеется доступ к воде в больших объемах, являются предвестникам засушливого лета.

Туман, наблюдающийся утром 19 апреля, народные приметы трактуют в качестве сигнала о том, что до конца месяца не будет дождей.

Ветреная погода в рассматриваемый день огорчала крестьян, живших несколько веков назад, поскольку они верили в то, что подобная метеорологическая обстановка сулит плохой урожай.