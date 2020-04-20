Атюрьевский район: нацпроект «Образование»

В 2019 году Атюрьевский район принял участие в реализации 5 национальных проектов из 12. В этом году работа продолжается. Планируется принять участие в реализации уже 7 нацпроектов.

Так, основная цель нацпроекта в сфере образования – создание современной, доступной и качественной образовательной среды. С 2019 года в Атюрьевской СОШ № 2 работает Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Такие же центры в 2020 – 2022 годы планируется открыть в Курташкинской школе, Мордовско-Козловской школе и Атюрьевская СОШ № 1.

Обновлен школьный автопарк, проводится работа по укреплению материально – технической базы образовательных учреждений.

Все школы района подключены к интернету. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в 2020 году запланировано подключение к оптико-волокну Курташкинской, Кишалинской, Перевесьевской и Новочадовской школ.

В 2020 году не менее 75% детей, проживающих на территории района, будут охвачены новой системой персонифицированного финансирования дополнительного образования.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.