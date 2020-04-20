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Народные приметы на 21 апреля подскажут, будет ли предстоящее лето теплым

Народные приметы на 21 апреля подскажут, будет ли предстоящее лето теплым

Народные приметы на 21 апреля помогут определить, будет ли грядущим летом наблюдаться благоприятная метеорологическая обстановка.

Несколько столетий назад люди считали справедливой и достоверной примету, согласно которой высокая температура воздуха и ясное небо, имеющие место в двадцать первый день апреля, являются предвестниками того, что в период с июня по август будет наблюдаться хорошая погода.

Сумерки с красноватой луной 21 апреля народными поверьями трактуются в качестве сигнала о том, что следующий день будет теплым.

Облачное небо и туман в этот день народные приметы называют предвестниками плохого урожая.  