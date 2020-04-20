Национальный проект «Цифровая экономика». Региональный проект «Информационная инфраструктура»

В рамках реализации федерального проекта в 2019 году заключен контракт между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком» на подключение к сети передачи данных социально значимых объектов Мордовии, в том числе ФАПов, образовательных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, пожарных частей и постов.

Согласно контракту с 2019 по 2021 годы в республике к сети «Интернет» будут подключены по волоконно-оптическим линиям связи 604 социально значимых объекта. В 2019 году подключены 158, в планах на этот год – 194. В их числе: 55 ФАПов, 84 школы и 2 учреждения специального профессионального образования, 53 органа местного самоуправления.

Подключаемым социально значимым объектам обеспечивается скорость доступа в сеть Интернет не менее 10 Мбит в секунду для ФАПов и ОМСУ, не менее 50 Мбит/с – для сельских образовательных организаций, не менее 100 Мбит/с – для городских.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.