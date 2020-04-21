Лямбирский район: нацпроект «Демография»

Лямбирский район принимает участие в региональных проектах «Старшее поколение» и «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография».

Федеральный проект «Старшее поколение» предусматривает, в том числе, мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профобразования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста. В 2019 году ряд крупных предприятий района направил на обучение 18 граждан предпенсионного возраста. Затраты на обучение были полностью возмещены из республиканского бюджета.

Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» включает в себя организацию переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста. Они имеют возможность переобучиться и повысить квалификацию также за счет средств республиканского бюджета. В 2019 году по направлению Центра занятости района прошли обучение 4 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.