Национальный проект «Демография». Региональный проект «Старшее поколение»

Основная цель регионального проекта «Старшее поколение» – увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет.

В рамках проекта продолжается работа по приведению зданий стационарных организаций социального обслуживания в надлежащее состояние. Новые жилые корпуса уже построены для Ардатовского и Пуркаевского психоневрологических интернатов. Начато строительство жилых корпусов в Ардатовском (корпус № 6) и Большеберезниковском районах, а также пансионата на 100 мест в г. Ковылкино.

Кроме того, в 2020 году предполагается организовать обучение не менее 312 жителей Мордовии старше 50 лет, а также лиц предпенсионного возраста.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.