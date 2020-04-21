Народные приметы на 22 апреля подскажут, наступила ли настоящая весна

Народные приметы на 22 апреля помогут определить, наступила ли настоящая весна.

В былые времена люди верили поверью, гласящему, что в том случае, если 22 апреля цветут одуванчики, есть все основания говорить о том, что пришла настоящее весна, а зима окончательно отступила.

Наличие ветра и тумана в двадцать второй день апреля народные приметы трактуют в качестве предвестника того, что грядущим летом будет иметь место хороший урожай.

Красный восход 22 апреля народные поверья называют сигналом о ветреной погоде.

Обилие березового сока во второй половине апреля люди, жившие несколько столетий назад, называли предвестником того, что летом будет иметь место низкая для данного времени года температура воздуха, а также часто будут идти дожди.