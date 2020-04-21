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Народные приметы на 22 апреля подскажут, наступила ли настоящая весна

Народные приметы на 22 апреля подскажут, наступила ли настоящая весна

Народные приметы на 22 апреля помогут определить, наступила ли настоящая весна.

В былые времена люди верили поверью, гласящему, что в том случае, если 22 апреля цветут одуванчики, есть все основания говорить о том, что пришла настоящее весна, а зима окончательно отступила.

Наличие ветра и тумана в двадцать второй день апреля народные приметы трактуют в качестве предвестника того, что грядущим летом будет иметь место хороший урожай.

Красный восход 22 апреля народные поверья называют сигналом о ветреной погоде.

Обилие березового сока во второй половине апреля люди, жившие несколько столетий назад, называли предвестником того, что летом будет иметь место низкая для данного времени года температура воздуха, а также часто будут идти дожди.

 

 