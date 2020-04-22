Старошайговский район: жителей малых населенных пунктов будет обслуживать мобильный ФАП

В рамках реализации регионального проекта «Развитие первичной медико–санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» в Старошайговскую районную больницу поступил мобильный ФАП.

Как рассказала главный врач медучреждения Татьяна Шишканова, мобильный фельдшерско-акушерский пункт представляет собой передвижной комплекс на базе автобуса «ПАЗ». Он оснащен необходимым оборудованием: электрокардиографом, портативным экспресс-анализатором сахара и холестерина, гинекологическим креслом, кушеткой, медицинскими электронными весами для детей и взрослых, а также другим медоборудованием, в том числе для забора анализов.

Мобильный ФАП предназначен для обслуживания пациентов в малых населенных пунктах района.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.