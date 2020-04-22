Народные приметы на 23 апреля подскажут, наступит ли в ближайшее время потепление

Народные приметы на 23 апреля помогут определить, следует ли готовиться к повышению температуры воздуха в ближайшие дни.

Несколько веков назад люди доверяли примете, согласно которой молодые паучки, замеченные в двадцать третий день апреля, являются предвестниками того, что в течение нескольких ближайших дней будет иметь место потепление.

Ясное небо 23 апреля люди, которые жили несколько столетий назад, воспринимали в качестве предвестника того, что будет иметь место отличный урожай хлеба.

Туман, наблюдающийся утром 23 апреля, народные приметы называют своего рода сигналом о том, что в течение дня пойдет дождь.