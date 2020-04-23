Чамзинский район: начато строительство дороги от села Мокшалеи

В Чамзинском районе в рамках национальных проектов проведен комплекс строительных работ.

Так, по нацпроекту «Демография» построен и введен в эксплуатацию детский сад на 70 мест в р.п. Комсомольский.

В рамках регионального проекта «Чистая вода» продолжается строительствоводозабора № 2 в р.п. Чамзинка. За 2019 год возведены три железобетонных резервуара объемом 600 м3 каждый. Установлено два павильона на водозаборные скважины, к ним построена подъездная дорога, подключено электроснабжение. Сдача объекта в эксплуатацию планируется в 2021 году.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проведен капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Подъезд к селу Медаево» протяженностью 4,5 км. Выполнены работы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения «г. Саранск-с.Сурское-г. Ульяновск-с. М. Маресево-с. Мокшалеи» протяженностью 1,1 км.

Начато строительство дороги от села Мокшалеи. Смонтированы трубы на съездах. Ведется расчистка земляного полотна от древесной растительности на обочинах.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.