Национальный проект «Образование». Региональный проект «Учитель будущего»

Задача проекта: внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций.

В рамках реализации проекта в 2019 году в Мордовии созданы центр непрерывного повышения профессионального мастерства и центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов.

В 2020 году в национальную систему профессионального роста будут вовлечены не менее 5 % педагогических работников республики. Независимую оценку квалификации пройдут не менее 2 %.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.