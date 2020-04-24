Большеигнатовский район: внедряется система персонифицированного финансирования дополнительного образования

В предстоящем учебном году Центр дополнительного образования детей Большеигнатовского района планирует присоединиться к региональному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». В районе внедряется модель персонифицированного финансирования допобразования.

Е.В. Кутурова, заместитель директора ЦДО:

- В каждом регионе России создается единый региональный интернет-навигатор по дополнительному образованию и новая система финансирования дополнительного образования. Каждый ребёнок, живущий в республике, получает электронный сертификат. Важной составляющей новой модели является то, что при персонифицированном финансировании можно смотреть, какие кружки у детей популярны, а какие нет. Наши педагоги планируют работать по направлениям: техническое, туристско-краеведческое, спортивное, культурологическое, художественное.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.