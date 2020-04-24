Авиакомпания «Аэрофлот» решила увеличить количество рейсов в Саранск

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличит количество рейсов в Саранск в мае.

Недавно на официальном сайте указанной авиакомпании была опубликована полетная программа на последний месяц весны. В данном документе содержатся сведения о том, что количество полетов в Саранск в мае увеличится до четырех в неделю. В апреле самолеты перевозчика прибывали в Мордовию три раза в неделю.

Авиакомпании пришлось серьезно изменить свою полетную программу. Изменения связаны с низким спросом на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижение.

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Источник: aeroflot.ru