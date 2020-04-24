Народные приметы на 25 апреля подскажут, будут ли первые дни мая дождливыми

Народные приметы на 25 апреля помогут определить, будет ли начало мая дождливым.

Несколько веков назад люди верили примете, согласно которой дождливая погода, наблюдающаяся в двадцать пятый день второго месяца весны, является предвестником того, что аналогичная метеорологическая обстановка будет иметь место на протяжении нескольких первых дней мая.

Высокая температура воздуха 25 апреля народными приметами трактуется в качестве сигнала о том, что в текущем году будет хороший урожай.

Холодное утро в этот день люди, которые жили несколько веков назад, называли предвестником засушливого лета.