Народные приметы на 26 апреля подскажут, потеплеет ли в ближайшее время

Народные приметы на 26 апреля расскажут о перспективах потепления в ближайшие дни.

Несколько столетий назад для составления прогноза погоды люди следили за действиями птиц. К примеру, существовало поверье, согласно которому громко и протяжно кричащая кукушка в двадцать шестой день апреля предвещает потепление в ближайшие дни.

Звездное небо в ночь на 26 апреля народные приметы трактуют в качестве предвестника урожайного года.

Также несколько столетий назад было принято считать, что в том случае, если дуб распустился до двадцать шестого дня второго месяца весны, лето будет погожим.