Народные приметы на 27 апреля подскажут, следует ли готовиться к дождливой погоде

Народные приметы на 27 апреля помогут узнать, будет ли в ближайшее время иметь место дождливая погода.

Несколько веков назад для составления прогноза погоды люди смотрели на небо. Вследствие данных наблюдений было сформулировано метеорологическое правило, согласно которому наличие белых облаков в потоке черных туч в двадцать седьмой день апреля предвещает, что в ближайшие дни будут идти дожди, а также усилится ветер.

Дождливая погода и обильная грязь 27 апреля радовали крестьян, живших несколько веков назад, поскольку они гарантировали хорошую пашню.

Среди охотников бытует поверье о том, что именно в двадцать седьмой день апреля у лисиц начинается новоселье.