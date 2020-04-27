Инсарский район: переселение граждан из аварийного жилищного фонда продолжится

В Инсарском районе в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2022 год запланировано строительство многоквартирного дома в г. Инсар по улице Советская, 88.

Необходимая проектно-сметная документация находится в стадии разработки. Новый дом будет трехэтажным и восемнадцатиквартирным.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.