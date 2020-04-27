Шесть признаков честного виртуального казино

На просторах Интернета находится большое количество онлайн-казино, каждое заведение привлекает игроков бонусами и акциями. Именно на поощрения пользователи обращают внимание при регистрации в игорных заведениях. Но не стоит оценивать игорные клубы только по ассортименту бонусов, есть много других признаков честного и выгодного для геймеров казино.



1. Наличие лицензии

Честное виртуальное казино не станет скрывать информацию о своей лицензии. Этот документ является предметом гордости, сканы лицензии можно найти в специальном разделе сайта. Лицензия — это не только подтверждение легальности работы виртуального игорного заведения, а и гарантия честности по отношению к игрокам. После получения документа клуб приобретает статус легального бизнеса, который отличается стабильностью и надежностью.

Популярными юрисдикциями для получения лицензии являются: Кюрасао, Мальта, Гибралтар. Перед оформлением лицензии казино проходит глубокую проверку софта, платежных методов, контролируется необходимый резерв на счетах для выплаты выигрышей геймерам. Проверяется коэффициент возврата игровых автоматов, чтобы у игроков были высокие шансы получить выигрыш. Например, онлайн казино латвия имеет выданную и регулируемую лицензию Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми Латвийской Республики.

2. Сотрудничество с передовыми разработчиками софта для казино

Надежные виртуальные игорные заведения приобретают только лицензионный софт для игрового зала. Известными разработчиками контента для игровых залов являются: NetEnt, Microgaming, GamIng, Novomatic и другие. Ассортимент слотов регулярно обновляется, становятся доступными новые игровые автоматы. Сам факт появления новых слотов свидетельствует о наличии средств для покупки нового софта, значит казино вкладывает деньги в развитие портала.



3. Пребывание в топах нескольких различных рейтингов

Для оценки надежности популярности виртуального казино можно ознакомиться с топами сайтов-агрегаторов, сравнивающих клубы по разным параметрам. Например, по бонусам, количеству слотов, скорости выплаты выигрышей, лимитам на выплату и т. д. В интернете много пиара и неправдивой информации, поэтому не стоит судить об игорном заведении только по паре-тройке отзывов. Проанализируйте несколько независимых рейтингов и сами сделайте правильные выводы.

4. Многообразие способов ввода-вывода средств

Если виртуальное казино предлагает пополнять или выводить средства со счета только одним-двумя способами, то стоит насторожиться. Особенно в том случае, если это малоизвестные платежные системы. Надежные порталы для азартной игры сотрудничают с банками, кредитными картами (Visa, MasterCard) электронными платежными системами, операторами мобильной связи, разрешают пополнять счет и выводить средства с помощью криптовалюты.

5. Бонусы

Если казино дает бонусы за регистрацию и первый депозит, то оно автоматически привлекает внимание гэмблеров. Но нужно обращать внимание на условия отыгрыша бонусов — если вейджер более х50, то выполнить его условия будет довольно проблематично. Такое виртуальное казино не очень хочет расставаться с суммой бонуса, отыграть деньги большинству пользователей не удастся.



6. Программа лояльности

В выгодных для игры виртуальных казино пользователям начисляют компоинты за игру на деньги. Это специальные баллы, которые дают за каждую оплаченную ставку. Эти баллы можно будет обменивать на деньги, курс обмена зависит от статуса гэмблера в виртуальном казино.

Еще одним признаком надежного и выгодного для игры казино является кешбэк. Игорное заведение возвращает часть суммы от сделанных за неделю депозитов, если игрок уйдет в минус. Процент кешбэка зависит от уровня игрока в казино.

При выборе онлайн-заведения обращайте внимания на эти нюансы, они помогут вам выбрать надежное и честное казино.