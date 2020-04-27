Национальный проект «Образование». Региональный проект «Молодые профессионалы»

В рамках проекта предполагается модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также существенное обновление материально-технической базы к 2024 году.

В 2019 году на базе МГУ им. Н.П. Огарева создана единая региональная образовательная онлайн-платформа «Огарев-University. Здесь размещено восемь онлайн-курсов, правообладателем которых является Мордовский университет. В прошлом году обучение прошли 3 843 огаревца, 674 студента Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова и 50 – из Набережночелнинского государственного педагогического университета.

На базе МГПИ им. М. Е. Евсевьева создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства, в рамках которого будет реализовано онлайн-обучение по образовательным программам высшего и дополнительного профессионального образования. Разработаны соответствующие онлайн-курсы.

В 2020 году планируется участие вузов в конкурсах Министерства науки и высшего образования РФ, развитие Предуниверсария Мордовского университета.

Также планируется создание 9 современных мастерских на базе Саранского автомеханического техникума и Зубово-Полянского педагогического колледжа по направлениям «Транспорт и логистика» и «Социальная сфера».

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.