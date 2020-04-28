Национальный проект «Цифровая экономика». Региональный проект «Цифровое государственное управление»

В 2020 году в рамках регионального проекта планируется развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Мордовии.

Кроме того, в настоящий момент формируется перечень приоритетных госуслуг и сервисов, оказываемых органами власти РМ и местного самоуправления, организациями государственной и муниципальной собственности региона, которые должны соответствовать целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения).

Еще одна задача – реализация проекта Госвеб. Сейчас прорабатывается вопрос заключения с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ соглашения о взаимодействии по данному направлению. В результате у органов госвласти и местного самоуправления появится возможность создавать официальные сайты с использованием единого стандарта оформления и единых инструментов наполнения.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.