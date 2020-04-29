Ковылкинский район: реку Мокша расчистят в 2021 году

Как рассказал заместитель главы Ковылкинского района Вячеслав Беляев, в рамках нацпроекта «Экология» в 2021 году планируется провести расчистку реки Мокша, а также реки Сеитьма (левый приток Иссы), протекающей через села Янгужинский Майдан, Алькино, Старое Дракино, Мордовское Коломасово, Казенный Майдан.

Кроме того, региональным руководством ставится задача сохранения и восстановления лесных ресурсов, в том числе разведение лесов в водоохранных зонах. Это делается для поддержания гидрологического режима и улучшения состояния рек и озер.

На территории района прорастает более 33 тысяч гектаров из хвойных и лиственных пород. В Ковылкинском территориальном лесничестве на охране леса стоят 28 человек. По словам главного лесничего Вячеслава Ракова, в числе первостепенных задач его сотрудников – сохранение лесных насаждений. В текущем году предстоит произвести посадку молодых хвойных деревьев на площади 28 га.

Так образом, благодаря реализации программ водохозяйственного комплекса, предусмотренных федеральными проектами «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение лесов», в районе улучшится состояние водных объектов, что благоприятно отразится на экологической ситуации в республике в целом.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.