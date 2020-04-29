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Народные приметы на 30 апреля подскажут, будет ли грядущее лето дождливым

Народные приметы на 30 апреля подскажут, будет ли грядущее лето дождливым

Народные приметы на 30 апреля подскажут, как часто грядущим летом будут идти дожди.

В народной среде несколько столетий назад существовала примета, которая гласит, что ясный восход в последний день апреля предвещает, что в период с июня по август крайне редко будут идти дожди, а наличие туч на рассвете сигнализирует о дождливом лете.

Крестьяне, которые жили несколько столетий назад, именно 30 апреля выносили на пасеку улья с пчелами, которые в былые времена считались едва ли не священными, поскольку существовала легенда о том, что они первыми возвестили о рождении Иисуса Христа.

Также считалось, что будут хорошо плодоносить именно те деревья, на которые в последний день апреля облюбуют пчелы.  