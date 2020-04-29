Народные приметы на 30 апреля подскажут, будет ли грядущее лето дождливым

Народные приметы на 30 апреля подскажут, как часто грядущим летом будут идти дожди.

В народной среде несколько столетий назад существовала примета, которая гласит, что ясный восход в последний день апреля предвещает, что в период с июня по август крайне редко будут идти дожди, а наличие туч на рассвете сигнализирует о дождливом лете.

Крестьяне, которые жили несколько столетий назад, именно 30 апреля выносили на пасеку улья с пчелами, которые в былые времена считались едва ли не священными, поскольку существовала легенда о том, что они первыми возвестили о рождении Иисуса Христа.

Также считалось, что будут хорошо плодоносить именно те деревья, на которые в последний день апреля облюбуют пчелы.