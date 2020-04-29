Национальный проект «Экология». Региональный проект «Сохранение лесов»

На реализацию регионального проекта в 2020 году Мордовии Федеральным агентством лесного хозяйства выделено 57,1 млн руб., в том числе на закупку лесопожарной техники и оборудования, специализированной лесохозяйственной техники, увеличение площади лесовосстановления.

Планируется приобрести седельный тягач с полуприцепом (Камаз 65206-68+трал «Спецприцеп» 994273), четыре пожарных автомобиля (ГАЗ 3308 Егерь), два возимых мотовездехода в комплекте с прицепом, автомобиль на базе полноприводного шасси (ГАЗ С41А23 Садко Некст), лесохозяйственный трактор на базе Беларус 82.1.

Запланировано увеличение площади лесовосстановления до 1 525 га (по сравнению с 2019 годом – на 9 %).

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.