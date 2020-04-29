«Ростелеком» построил оптику в Чамзинском и Лямбирском районах Мордовии

«Ростелеком» построил 30 км оптических линий связи в двух районах Республики Мордовия. Возможность подключить скоростной интернет и современные цифровые сервисы получили жители более полутора тысяч частных домов в поселке Комсомольский Чамзинского района, селе Александровка и поселке Чекаевский Лямбирского района.

Владельцы частных домов могут подключить интернет на скорости до 200 Мбит/с и интерактивное телевидение Wink с возможностью смотреть более 200 телеканалов и 5 тыс. фильмов и сериалов.

Михаил Трусов, абонент «Ростелекома»:

«Как только в нашем поселке появилась оптика, сразу переключился на новую технологию. Цифровые сервисы позволяют нам с женой удаленно работать, а детям – дистанционно учиться».

Сергей Толстограев, директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«В период самоизоляции наша компания продолжает обеспечивать людей цифровыми сервисами, которые особенно необходимы сейчас тем, кто работает и учится удаленно. Мы рады, что у сельчан появилась возможность смотреть хорошее кино, готовиться к экзаменам, заниматься фитнесом в домашних условиях и посещать онлайн-экскурсии».

Новая инфраструктура связи построена по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network – гигабитная пассивная оптическая сеть). В каждый дом проведена индивидуальная оптическая линия, обеспечивающая высокую скорость передачи данных и качество цифровых сервисов.

Получить подробную информацию об услугах можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте компании www.company.rt.ru или по бесплатному телефону 8 800 1000 800.