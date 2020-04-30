Полицейские провели профилактические мероприятия в Зубово-Полянском районе

Сотрудники правоохранительных органов провели профилактические мероприятия на территории Зубово-Полянского района.

Стражи порядка патрулировали улицы, дежурили на дорогах, осуществляли контроль за соблюдением ограничительных мер.

Во время мероприятий было досмотрено 156 автомобилей и проверено 58 граждан, находящихся на самоизоляции. Также было проведено более 170 разъяснительных бесед с местными жителями и приезжими лицами.

В отношении граждан, которые не соблюдают режим самоизоляции, были составлены протоколы. Два жителя села Ясная Поляна гуляли по улицам и распивали спиртные напитки. Два парня 24- и 19-летнего возраста из посёлка Зубова Поляна вечером решили пойти в гости к своему другу, чтобы принять участие в попойке.

Кроме того, были выявлены нарушения ПДД.

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Источник: 13.мвд.рф