В Инсарском районе горел сарай

В Инсарском районе произошло возгорание сарая.

Днём 29 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Русская Паевка. Возле дома №61, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелся сарай. Огонь повредил постройку на площади 28 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Краснослободском районе горела баня.

Источник: 13.mchs.gov.ru