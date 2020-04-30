В Инсарском районе горел сарай

В Инсарском районе произошло возгорание сарая.
Днём 29 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Русская Паевка. Возле дома №61, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелся сарай. Огонь повредил постройку на площади 28 квадратных метров.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.
Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru