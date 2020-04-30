Цифровые сервисы от «Ростелекома» появились в 15 новостройках Саранска

«Ростелеком» создал для 15 новостроек[1] Саранска цифровую экосистему. На основе оптической сети передачи данных компания протянула до каждой квартиры линии связи, установила в домах интеллектуальные домофоны, камеры видеонаблюдения и автоматизированные приборы учета энергоресурсов. Преимущества новых сервисов оценили более двух тысяч семей.

Сергей Толстограев, директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«Инфраструктуру связи мы создаем на этапе возведения жилого дома. Работаем параллельно со строителями, чтобы все коммуникации были проложены до чистовой отделки. После ввода объекта в эксплуатацию на его территории уже есть кабельная канализация, сделана разводка по дому, заведена оптика в каждую квартиру. Мы сразу берем на себя обслуживание всей цифровой экосистемы сервисов: застройщикам и управляющим компаниям не нужно ни о чем заботиться».

Новоселы сразу после заселения могут пользоваться высокоскоростным интернетом, смотреть более 230 каналов интерактивного телевидения Wink и обеспечивать безопасность своего жилья с помощью системы «Умный дом» от «Ростелекома». Жильцам не обязательно следить за показаниями счетчиков: система сбора данных с приборов учета направляет сведения в управляющую компанию автоматически.

В поле зрения камер видеонаблюдения, расположенных у входов в подъезды и на фасадах домов, попадает прилегающая территория. Наблюдать за игровой площадкой и парковкой владельцы квартир могут с мобильных устройств.

Жильцы новостроек дистанционно управляют доступом в подъезд. Они видят посетителей на экране смартфона или планшета и нажатием кнопки на гаджете могут открыть дверь. В случае чрезвычайной ситуации с домофона легко набрать телефон единой службы спасения 112.

Всего с 2018 года «Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами 33 новостройки Саранска. В этом году современные услуги появятся еще в 10 многоэтажных домах.

[1] Жилые комплексы «Дом на Рождественской», «Севастопольская», «Васенко», «Квартал», «5-ый микрорайон», «Комсомольский» и новостройки на улицах Коммунистической, Лесной, Севастопольской, Победы, Солнечной, Мичурина и Старопосадской.