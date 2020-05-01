Народные приметы на 2 мая подскажут, какая погода будет в июне

Народные приметы на 2 мая подскажут, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться в июне.

Несколько веков назад имело место своего рода метеорологическое поверье, согласно которому дождь и пасмурное небо во второй день последнего месяца весны предвещают засуху и солнечные дни на протяжении первого месяца лета. Также в былые времена было принято считать, что теплая погода 2 мая сигнализирует о том, что в конце месяца будет наблюдаться низкая температура воздуха.

Быстро бегущие по небу облака 2 мая предвещают отсутствие каких-либо осадков на протяжении ближайших дней.

Если до 2 мая зайцы не сменили шерстку, следует готовиться к серьезному похолоданию.